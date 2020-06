Mainz (ots) -Samstag, 6. Juni 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGäste:Tim Bendzko, Singer und SongwriterGina Lückenkemper, LeichtathletinLaura Ludwig, BeachvolleyballerinJohannes Floors, Para-LeichtathletFußball-Bundesliga, 30. SpieltagTopspiel:Bor. Dortmund - Hertha BSCRB Leipzig - SC PaderbornBayer Leverkusen - Bayern MünchenEintr. Frankfurt - 1. FSV Mainz 05Düsseldorf - HoffenheimSC Freiburg - Bor. M'gladbach (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 30. SpieltagBielefeld - 1. FC NürnbergJahn Regensburg - Darmstadt 98SV Wehen Wiesbaden - Dynamo DresdenBasketball-BundesligaFinalturnierMontag, 8. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerOnline-Safaris - Afrika erleben im InternetLiebstöckel-Piccata - Ein Rezept von Mario KotaskaGäste:Dr. Christoph Specht, Mediziner , Corona aktuellManfred Breuckmann, SportreporterMontag, 8. Juni 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinStrukturprobleme in Kitas - Der Fall ViersenExpedition Deutschland: Berlin - Unterwegs in SpandauSommerrezepte - Dry Aged Beef mit Coleslaw-SalatMontag, 8. Juni 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteZehn Jahre nach Mord an Maria Bögerl - Polizei sucht immer noch denTäterMontag, 8. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMadeleine von Schweden: Hochzeitstag - Sieben Jahre mit Ehemann ChrisFreizeitbeschäftigungen der Promis - Woran Stars Spaß habenMontag, 8. Juni 2020, 20.15 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesKonjunktur: Helfen die Milliarden? - Blick auf Familien und kleineFirmenTeuer oder billig: Smoothies im Test - Zuckerbomben oderVitaminspender?Schutz fürs Kind - Eltern auf Zeit - Bereitschaftspflegefamilien Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4615462