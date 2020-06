Das Datenbank-Unternehmen ZoomInfo hat am gestrigen Donnerstag den dieses Jahr ersten Tech-Börsengang in den USA während der Coronakrise hingelegt. Die 44,5 Millionen emittierten Aktien sind für 21 Dollar an Investoren gegangen - bei einer Preisspanne von 19 bis 20 Dollar. Am ersten Handelstag legte die Aktie anfänglich an die 100 Prozent zu.Am Ende des gestrigen Börsentages hat sich die Aktie von ZoomInfo - nicht zu verwechseln mit dem Videokonferenzdienst Zoom - bei plus 62 Prozent und 34 Dollar ...

