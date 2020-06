Mainz (ots) -Woche 24/20Samstag, 06.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Unter Waffen - Amerikas tödliche LeidenschaftUSA 20196.20 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten aufFrankreich 20197.05 Cops außer KontrolleAmerikas Kampf gegen PolizeigewaltUSA 20167.45 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die ArmutUSA 20188.35 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste MilliardärDeutschland 20209.15 Fyre Fraud - Festival-Desaster im ParadiesUSA 201810.50 Der Milliardenbetrug des Bernie MadoffFrankreich 201811.35 Leschs KosmosDigitale Revolution: die Zukunft des LernensDeutschland 201912.05 Terra XDie Vermessung der ErdeVon der Nebra-Scheibe bis zum GPSDeutschland 201912.50 Terra XDie Vermessung der ErdeVon Kolumbus bis ins AllDeutschland 201913.35 Terra XSuperbauten 2 - Wettlauf zum HimmelDeutschland 201214.15 Terra XSuperbauten 2 - Wahnsinn und VisionenDeutschland 201215.05 Terra XSuperbauten 2 - Säulen für die EwigkeitDeutschland 2012(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra XDie Vermessung der ErdeVon Kolumbus bis ins AllDeutschland 201921.40 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 201922.25 Terra XSuperbauten 2 - Wettlauf zum HimmelDeutschland 201223.10 Terra XSuperbauten 2 - Wahnsinn und VisionenDeutschland 201223.50 Terra XSuperbauten 2 - Säulen für die EwigkeitDeutschland 20120.35 Genial konstruiertAlpine TechnikGroßbritannien 20181.20 Genial konstruiertSuperbrückenGroßbritannien 20182.05 Genial konstruiertMega-BautenGroßbritannien 20182.50 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 20193.35 Terra XDie Vermessung der ErdeVon der Nebra-Scheibe bis zum GPSDeutschland 2019(weiter im Ablauf)Sonntag, 07.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.05 Deutschland extrem - Extremismus von links und rechtsDeutschland 20197.50 Störfall AfD - Das Netz der RechtenDeutschland 20198.35 ZDFzoomMordfall LübckeWer steckt hinter dem Attentat?Deutschland 20209.05 Drahtzieher BurschenschaftenDie Macht der StudentenverbindungenDeutschland 20189.50 Deutschland radikal - Internet, Hetze, GewaltDeutschland 201710.35 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-NazisDeutschland 201911.25 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem LandDeutschland 201812.10 Die Welt der ReichsbürgerTräumer, Aussteiger, ExtremistenDeutschland 201712.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem PrüfstandDeutschland 201813.40 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWohlstand in Gefahr?Deutschland 201614.10 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201714.40 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn ein Job nicht reichtDeutschland 201615.15 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für VerzweifelteDeutschland 201816.00 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten RauchDeutschland 202016.45 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 201717.30 RockerkriegMord und VerratDeutschland 201718.15 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 201718.55 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste MilliardärDeutschland 2020(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 201722.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 201723.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 201723.55 Inside NATOEine amerikanische Erfindung?Deutschland 20190.40 Inside NATODas große WettrüstenDeutschland 20191.20 Inside NATOKrieg und neue FeindeDeutschland 20192.05 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 20172.50 RockerkriegMord und VerratDeutschland 20173.35 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 2017(weiter im Ablauf)Montag, 08.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.40 Die sieben größten Verschwörungstheorien der GeschichteDeutschland 20208.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzExplosion im LaborAustralien 20189.10 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 20189.55 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201610.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem PrüfstandDeutschland 201511.30 Frontal 21-DokumentationTodesflug MH17 - Den Tätern auf der SpurDeutschland 201911.55 Rätselhafte GeschichteHitlers EndeGroßbritannien 201512.40 Der Nazi-PlanSaat des BösenGroßbritannien/USA/Deutschland 201913.30 Der Nazi-PlanAufmarsch zur ApokalypseGroßbritannien/USA/Deutschland 201914.10 Der Nazi-PlanMord an einem VolkGroßbritannien/USA/Deutschland 201914.55 Der Nazi-PlanWelt in FlammenGroßbritannien/USA/Deutschland 201915.40 Hitlers Blitzkrieg 1940Der Fall "Gelb"Deutschland 200916.25 Hitlers Blitzkrieg 1940Der SichelschnittDeutschland 2009(weiter im Ablauf )Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XGeisterschiff im WattenmeerDeutschland 201222.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 201423.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Karte der WikingerGroßbritannien 201223.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 20180.35 heute journal1.05 Mythen-JägerDer Kelch von ValenciaGroßbritannien 20141.50 Mythen-JägerDas Geheimnis der MayaGroßbritannien 20142.35 Mythen-JägerDer Piratenschatz der Kokos-InselGroßbritannien 20143.20 Mythen-JägerDas verschollene BernsteinzimmerGroßbritannien 20114.05 Mythen-JägerDer verschollene Buren-SchatzGroßbritannien 20134.50 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 2014(weiter im Ablauf)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4615478