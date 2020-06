IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, liefert die ersten in Spanien aus recyceltem Kunststoff hergestellten Karten an die BBVA. Die Bank wird die Karten in Spanien erstmals im Juni 2020 an Kunden mit dem BBVA-Jugendkonto ausgeben. Diese neue Zahlungskarte ist Zeichen für das starke Engagement der BBVA, im Kampf gegen den Klimawandel einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten.

Laut dem Nilson-Bericht 20181 werden Jahr für Jahr etwa 6 Milliarden Zahlungskarten aus Kunststoff hergestellt. Im Zusammenhang mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Abkommen entschied man sich bei der BBVA, einer der größten Banken Spaniens, für die wegweisende Technologie von IDEMIA, um einen Teil der vorhandenen Karten aus PVC-Neumaterial auf innovative Karten aus recyceltem PVC umzustellen.

Bis Ende des Jahres wird die BBVA es mehr als einer halben Million spanischer Kunden ermöglichen, von einer umweltfreundlichen Alternative für den Zahlungsverkehr zu profitieren. Auf der Rückseite des neuen Kartenmodells befindet sich ein Symbol, das auf die Herstellung aus recyceltem Kunststoff hinweist. Die neuen Karten werden zunächst für die BBVA-Jugendkonten ausgegeben.

"Junge Menschen sind sich der Bedeutung des Umweltschutzes in besonderem Maße bewusst; ihre Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen wächst. Wir haben uns für die vertrauenswürdigen Lösungen von IDEMIA entschieden, um unsere Kunden beim Umstieg auf umweltfreundlichere Lösungen zu begleiten", so Ana Pitarch, Leiterin des Einzelkundenbereichs der BBVA in Spanien.

Dank des Know-hows von IDEMIA im Bereich der Kartenherstellung ist das Unternehmen in der Lage, eine Karte zu produzieren, die einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen fördert, ohne dass dabei Kompromisse hinsichtlich Qualität und Sicherheit eingegangen werden. Die Karte wird im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft aus recycelten PVC-Materialien hergestellt, die aus Industrieabfällen stammen. Dies senkt den Verbrauch und reduziert die Verschwendung natürlicher Ressourcen und trägt gleichzeitig zur Abfallreduzierung bei. IDEMIA wurde von dem Unternehmen, das das recycelte PVC liefert, zudem das von UL Environment Inc. ausgestellte Umweltschutzgutachten "Environmental Claim Validation Summary" vorgelegt.

Die Partnerschaft von IDEMIA und BBVA wird es der Bank ermöglichen, an Kunden in allen Ländern, in denen sie tätig ist, bis Ende 2021 nach und nach Karten aus umweltfreundlichen Materialien auszugeben. Gleichzeitig setzt sich die Bank dafür ein, den Verbrauch an PVC-Neumaterial für die Zahlungskartenherstellung in aller Welt rasch zu reduzieren.

Amanda Gourbault, Executive Vice President des Unternehmensbereichs Finanzinstitute von IDEMIA, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Diese erste Zahlungskarte aus recyceltem Kunststoff in Spanien ist ein großer Schritt nach vorn für den Umweltschutz. Wir freuen uns, auf diesem Markt Geschichte zu schreiben, indem wir unser geballtes Know-how einbringen, um einen Beitrag zum Wohle der ganzen Gesellschaft zu leisten.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit. IDEMIA beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com. Folgen Sie uns unter @IdemiaGroup auf Twitter.

______________

1 Nilson Report, Card Manufacturer Shipments Payment Cards 2018

