FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui will wegen den Folgen der Corona-Krise die Flotte seiner Tochter Tuifly massiv verkleinern und plant im Zuge dessen auch einen Stellenabbau. Eine der aktuellen Marktlage angemessene Flottengröße liege den Einschätzungen zufolge bei etwa der Hälfte der derzeit 39 Maschinen, sagte ein Tuifly-Sprecher.

So seien Flugzeuge der Airline mitsamt Crew bisher im sogenannten Wet Lease für die Lufthansa-Tochter Eurowings geflogen oder im Winter nicht benötigte Maschinen von Fluggesellschaften in Nordamerika gechartert worden. Dies falle wegen des Einbruchs des Reisemarktes nun weg. Finale Zahlen stünden aber noch nicht fest. Auch wie viele Stellen im Zuge dessen wegfallen, werde sich erst aus den anstehenden Gesprächen mit der Belegschaft und den Gewerkschaften ergeben.

Tui hatte Mitte Mai angekündigt, konzern- und weltweit rund 8.000 Stellen abzubauen, um angesichts einer schrumpfenden Branche Kosten einzusparen.

Laut der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der Gewerkschaft Verdi hat Tuifly angekündigt, in Cockpit und Kabine rund 700 Arbeitsplätze und damit jede zweite der rund 1.400 Stellen abbauen zu wollen. Das deckt sich mit Informationen des Branchendienstes Airliners.de, der zudem von geplanten Einsparungen am Boden berichtet. Dies habe das Management den Mitarbeitern in einem Webcast mitgeteilt. VC, Verdi und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kritisierten den geplanten Personalabbau.

Anfang April hatte Europas größter Reisekonzern von der Förderbank KfW einen Kredit über 1,8 Milliarden Euro erhalten, um die Krise zu überstehen. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Business Insider haben Konzernvertreter vor kurzem bei der Bundesregierung vorgefühlt, inwiefern Tui weitere finanzielle Hilfe über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten könne. Dabei gehe es um einen Finanzbedarf in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Ein konkreter Antrag sei aber nicht gestellt worden.

Ein Tui-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Von der Bundesregierung war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2020 08:33 ET (12:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.