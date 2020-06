SOFIA (dpa-AFX) - Das ärmste EU-Land Bulgarien will eine staatliche Tankstellenkette aufbauen, um den Wettbewerb anzukurbeln. Dies soll durch eine neue staatliche Erdölgesellschaft erfolgen. Entsprechende Gesetzesnovellen wurden am Freitag im Parlament in erster Lesung fast einstimmig verabschiedet. Die ersten der etwa 100 geplanten, staatlich betriebenen Tankstellen sollen im März 2021 öffnen. Nach den Vorstellungen der bürgerlich-nationalistischen Regierung sollen sie "faire Verbraucherpreise" bieten.



Eine Anti-Monopol-Kommission ermittelt seit April gegen zehn Treibstoff-Anbieter in dem Land. Auslöser war ein relativ geringer Rückgang der Verbraucherpreise für Treibstoff vor dem Hintergrund eines drastischen Rückgangs der Weltpreise für Erdöl. Die größte Erdölraffinerie in Bulgarien gehört dem russischen Mineralölkonzern Lukoil./el/DP/stw

