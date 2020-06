Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Geld angloamerikanischer Anleger hat die Hausse am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang weiter angefeuert. Der DAX gewann 3,4 Prozent auf 12.848 Punkte, das Wochenplus beläuft sich damit auf nahezu 1.300 Punkte oder mehr als 10 Prozent.

"Der starke Euro zieht Geld aus Großbritannien und aus den USA an die Aktienmärkte der Eurozone und besonders auch nach Deutschland", so ein Marktanalayst. Die angloamerikanischen Anleger profitierten derzeit doppelt, einmal über den Anstieg der Aktienkurse und dann noch über den Anstieg des Euro. Das dürfte sich fortsetzen, auch wenn die Zone zwischen 12.800 und 13.000 den DAX vorübergehend etwas bremsen könnte.

Zu den erneuten kräftigen Kursgewinnen trug auch ein überraschend positiver US-Arbeitsmarktbericht bei. Die US-Wirtschaft schuf im Mai 2,5 Millionen neue Stellen, erwartet worden war ein Minus von 8,3 Millionen Stellen. "Offensichtlich hat die US-Wirtschaft den Lockdown in Einzelbereichen deutlich schneller beendet als Europa", sagte Heino Ruland von Ruland Research.

Trotz des starken US-Arbeitsmarktberichts kam der Euro nur moderat zurück auf 1,13 Dollar, weil die neuen Konjunkturprogramme für Deutschland und für die Eurozone die Anleger zuversichtlich stimmten.

Verlierer der Pandemie auf Aufholjagd

Gefragt waren besonders die Verlierer der Pandemie, bei denen die Lichter im März mit den Abriegelungen nahezu gänzlich ausgegangen waren. So stiegen Continental und Daimler um jeweils 7,6 Prozent. Lufthansa legten trotz des nun entschiedenen DAX-Abstiegs um 5,5 Prozent zu.

Zurück blieben Aktien, die ihre Verluste aus dem März-Crash bereits wettgemacht haben, da sie vom Lockdown kaum betroffen waren. RWE fielen um 2,5 Prozent, Vonovia um 0,3 Prozent, und auch SAP konnten mit ihrem Plus von 1,3 Prozent nicht mit dem DAX mithalten. In der zweiten Reihe schloss der TecDAX nahezu unverändert, er hatte zuletzt schon fast wieder das Jahreshoch aus dem Februar erreicht.

Strategie Richtung "Fallen Angels" auch bei kleineren Werten

In der zweiten Reihe gewannen Hugo Boss 11,4 Prozent. Sollte Daniel Grieder der neue CEO von Hugo Boss werden, würde dies an der Börse positiv gesehen. Am Vorabend hatte das Unternehmen Gespräche mit dem ehemaligen CEO von Tommy Hilfiger Global & PVH Europe bestätigt. Hugo Boss gelten am Markt als so genannter Fallen Angel, so wie auch Ceconomy, die mit einer Kaufempfehlung um gut 18 Prozent nach oben schossen.

Ebenfalls eine Kaufempfehlung verhalf der SDAX-Aktie von Corestate Capital zu einem Plus von 12,6 Prozent. Auch sie hat bisher nur einen kleinen Teil der Baisse-Verluste aufgeholt. Dagegen mussten Shop Apotheke nach ihren immer neuen Allzeithochs mit einem Minus von 8,8 Prozent nun wieder Terrain preisgeben.

Die Indexveränderungen innerhalb der DAX-Familie fielen derweil wie erwartet aus. So werden die Aktien der Deutsche Wohnen in den DAX aufgenommen und ersetzen dort Deutsche Lufthansa. Ströer kommen in den MDAX, sie rücken für Deutsche Pfandbriefbank nach. Neu aufgenommen in den SDAX werden Dr. Hönle und Atoss, sie ersetzen Elmos Semiconductor und MLP.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 168,9 (Vortag: 138,9) Millionen Aktien im Wert von rund 7,48 (5,96) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.847,68 +3,36% -3,03% DAX-Future 12.845,50 +3,36% -1,87% XDAX 12.842,42 +3,48% -2,22% MDAX 27.199,76 +1,64% -3,93% TecDAX 3.250,99 +0,13% +7,83% SDAX 12.196,58 +1,78% -2,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,00 -54

