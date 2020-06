FRANKFURT (Dow Jones/AFP)--Der Zahlungsabwickler Wirecard hat am Freitag Besuch von der Staatsanwaltschaft München bekommen. Die Geschäftsräume des Unternehmens seien durchsucht worden, teilte die Wirecard AG mit. Die Ermittlungen richteten sich jedoch nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen ihre Vorstandsmitglieder, wie Wirecard mitteilte. Das Unternehmen kooperiert vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden.

Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit den bereits im Markt bekannten Ermittlungen im Zusammenhang mit Ad-hoc Mitteilungen im Vorfeld der Veröffentlichung des Sonderuntersuchungsberichts der Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG. Wirecard hatte die KMPG-Untersuchung in Auftrag gegeben, um sich vom Vorwurf der Bilanzmanipulation reinzuwaschen. Die Prüfer fanden keine Beweise für eine Bilanztäuschung, warfen dem DAX-Konzern jedoch organisatorische Mängel vor.

Die Finanzaufsicht Bafin nahm den Sonderbericht Anfang Mai unter die Lupe, und erstattete nun Anzeige wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. Die Strafanzeige der Bafin sei vor wenigen Tagen bei der Staatsanwaltschaft München I eingegangen, teilte am Freitag eine Bafin-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Verdacht beruht demnach darauf, dass die Verantwortlichen von Wirecard am 12. März und am 22. April "irreführende Signale für den Börsenpreis der Aktien der Wirecard AG gegeben haben könnten".

Die Staatsanwaltschaft München I habe ein Verfahren gegen den gesamten Vorstand, also vier Beschuldigte, eingeleitet und seit Freitag früh den Firmensitz in Aschheim bei München durchsucht, teilte die Bafin-Sprecherin weiter mit. Zum Ergebnis dieser Durchsuchung und weiteren Schritten könne die Finanzaufsicht derzeit keine weiteren Angaben machen - "auch um keinesfalls Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens zu nehmen".

