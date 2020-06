Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitsmarkt überrascht im Mai mit Stellenzuwachs

Die US-Wirtschaft hat im Mai wider Erwarten einen Stellenzuwachs verzeichnet, während die Arbeitslosenquote gesunken ist. Dies sind erste Anzeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt bessert, nachdem die Pandemie vor fast drei Monaten Teile der Wirtschaft lahmgelegt hat. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 2,5 Millionen zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen ein Minus von 8,3 Millionen Jobs erwartet.

EU sieht "keine bedeutenden Fortschritte" in Post-Brexit-Gesprächen mit London

Die Gespräche mit Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit sind auch in der vierten und vorerst letzten Verhandlungsrunde aus Sicht der EU nicht vorangekommen. Es habe "keine bedeutenden Fortschritte" gegeben, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Er warnte, dass eine Vereinbarung mit London wegen der nötigen Ratifizierung bis Ende Oktober gefunden werden müsse, wenn Großbritannien die laufende Übergangsphase nicht verlängere.

Deutsche Industrie verärgert über mangelnden Fortschritt in Brexit-Runde

Die deutsche Industrie ist über den Stillstand in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien verärgert und warnt vor einem Desaster für die Wirtschaft. "Die Verärgerung in den Unternehmen über den mangelnden Verhandlungsfortschritt wächst. Neben der Last durch die Corona-Krise droht den Unternehmen am Jahresende wegen der Brexit-Disruption weiteres Ungemach", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.

Seehofer: Ab Ende Juni wieder volle Reisefreiheit innerhalb der EU

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die "volle Freizügigkeit" im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden. Hierzu werde die EU-Kommission kommende Woche einen Vorschlag machen.

Deutsche haben Auslandsvermögen von 236 Milliarden Euro

Deutsche Unternehmen und Privatanleger haben 2018 mindestens 236 Milliarden Euro an Erträgen aus ihrem Auslandsvermögen erwirtschaftet. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, über die der Spiegel zuerst berichtete und in die Dow Jones Newswires Einblick hatte. Darunter fallen Zins- und Dividendeneinnahmen sowie Verkaufserlöse.

Finnische Finanzministerin Katri Kulmuni tritt zurück

Finnlands Finanzministerin Katri Kulmuni ist am Freitag zurückgetreten, weil sie 56.000 Euro aus Steuergeldern für Sprechtraining ausgegeben haben soll. "Als Politikerin ist es meine Pflicht, Verantwortung zu tragen. Ich habe entschieden, nicht länger Mitglied der Regierung zu bleiben", sagte Kulmuni bei einer Pressekonferenz. Sie wolle aber weiterhin Parteivorsitzende der finnischen Zentrumspartei bleiben.

Russische Behörden riegeln Hafenstadt Sewerodwinsk wegen Corona-Infektionen ab

Wegen stark steigender Corona-Zahlen in der russischen Hafenstadt Sewerodwinsk wird die als Standort für die Produktion atomarer U-Boote bekannte Großstadt in der Nacht zum Samstag vollständig abgeriegelt. Der Gouverneur der nordrussischen Region Archangelsk verfügte per Dekret die komplette Abschottung der 180.000-Einwohner Stadt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden stieg die Zahl der bestätigten Infektionen in Sewerodwinsk zuletzt auf mehr als 1000. Laut dem Dekret des Gouverneurs darf ab Mitternacht bis auf weiteres niemand mehr Sewerodwinsk betreten. Wie die russische Nachrichtenagentur Region 29 berichtete, errichteten Polizisten am Freitag bereits Kontrollpunkte an allen Zugangsstraßen.

Trump sieht Coronavirus-Krise in den USA "weitgehend" überstanden

US-Präsident Donald Trump sieht die Coronavirus-Krise in seinem Land als "weitgehend" überstanden an. Trump äußerte sich im Rosengarten des Weißen Hauses, nachdem die Arbeitslosenquote für den Mai überraschend auf 13,3 Prozent gesunken war. Die USA hätten vor der Coronavirus-Krise die "großartigste Wirtschaft der Weltgeschichte" gehabt, sagte Trump. "Und diese Stärke hat uns erlaubt, diese furchtbare Pandemie zu überstehen." Die Pandemie sei "weitgehend" überstanden.

IAEA: Iran hat fast acht Mal mehr angereichertes Uran als erlaubt

Die Bestände des Iran an angereichertem Uran sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehöre (IAEA) fast acht Mal so hoch wie durch das Internationale Atomabkommen von 2015 erlaubt. In einem Bericht über die nuklearen Aktivitäten des Iran teilte die IAEA mit, statt der zulässigen Menge von 202,8 Kilogramm habe der Iran am 20. Mai 1571,6 Kilogramm angereichertes Uran besessen. Dies hätten Inspekteure der IAEA ermittelt.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Mai Arbeitslosenquote 13,7% (Apr: 13,0%)

Kanada Mai Arbeitslosenquote PROGNOSE: 15,0%

Kanada Mai Beschäftigte +289.600 gg Apr

Kanada Mai Beschäftigte PROGNOSE: -500.000

Kanada Mai Erwerbsfähige +490.500 gg Apr

Kanada Mai Erwerbsquote 61,4% (Apr: 59,8%)

Kanada Mai Stundenlöhne +10,5% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.