Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit einem weltweiten Wachstum von 80,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurde Huami zum Marktführer in Indonesien, Italien, Spanien und Indien.Laut Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker (https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962) der International Data Corporation (IDC) zählte Huami (NYSE: HMI) mit seiner Eigenmarke Amazfit im ersten Quartal 2020 weltweit zu den Top 5 in Bezug auf Versand und Marktanteil von Armbanduhren. Mit einem Wachstum von 80,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum übertraf Huami die Wachstumsrate im Armbanduhrenmarkt für Erwachsene deutlich.Trotz der schwierigen Bedingungen, denen der Markt für Verbraucherelektronik ausgesetzt war,war Huami in Bezug auf den Marktanteil (ohne Kinderprodukte) die Nummer 1 in Indonesien, Italien, Spanien und Indien. Zudem erreichte Huami einen Rekord-Marktanteil von 58 % in Indonesien, 38 % in Italien, 24 % in Spanien und 23 % in Indien. Huami erreichte erstmals auch in den USA, dem weltweit größten Einzelmarkt für Armbanduhren, einen Platz unter den Top 5. In Bezug auf den Versand befand sich Huami (ohne Kinderprodukte) unter den Top 3 in Thailand, den Top 4 in Russland und den Top 5 in Brasilien, Frankreich, Deutschland, Polen und China[2].Ungeprüfte Finanzergebnisse des ersten Quartals, das am 31. März 2020 endete, zeigten, dass Huami einen Umsatz von 1.088,5 Millionen RMB (153,7 Millionen USD) erreichte, ein Anstieg von 36,1 % gegenüber dem ersten Quartal 2019. Die Gesamtzahl der versendeten Einheiten betrug 7,6 Millionen im Vergleich zu 5,6 Millionen im ersten Quartal 2019.[1] Gemäß Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker(https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962) derInternational Data Corporation (IDC)[2] Gemäß Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker der(https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=962) InternationalData Corporation (IDC)Produktbewertungsanfragehttps://bit.ly/3f0psB3Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177177/2020_Q1_Huami_Ranked_the_Top_5_in_both_Global_Watch_Shipment_and_Market_Share.jpgPressekontakt:LIU Yunya+86-159-9965-8480press@huami.comOriginal-Content von: Huami, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133824/4615747