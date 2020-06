LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Rentenerhöhung:



"Zwischenzeitlich gab es eine Debatte darüber, ob sich der kräftige Schluck aus der Rentenpulle angesichts der Coronakrise überhaupt rechtfertigen lasse, ob sich Rentner nicht in Verzicht üben müssten wie andere Bevölkerungsgruppen in diesen schweren Zeiten auch. Doch schnell wurde die Diskussion darüber beerdigt. Und das ist auch richtig so. Denn die Renten folgen bekanntlich der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung. Und zwar rückwirkend. Im konkreten Fall waren die Jahre 2018 und 2019 für die Rentenanpassung maßgebend. In dieser Zeit verzeichneten die allermeisten Beschäftigten noch spürbare Lohnzuwächse. Hätte man diesen Mechanismus wegen Corona außer Kraft gesetzt, wäre nicht nur das Vertrauen in die Rentenversicherung erschüttert gewesen. Das Geld würde jetzt auch für die politisch gewünschte Stärkung des Binnenkonsums fehlen."/yyzz/DP/he

