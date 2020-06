Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts001/07.06.2020/07:00) - In hunderten Restaurants, Gasthäusern, Imbisslokalen, Pizzerias und Bäckereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz herrscht trotz Corona derzeit Hochstimmung. "Endlich ist wieder Licht am Ende des Tunnels" ... "Es kann endlich weitergehen" ... "Habe schon nicht mehr an ein Überleben meines Lokals geglaubt" ... "Bin froh, dass es so ein Marketing-Service für Gastronomen gibt" - das sind nur einige der Statements, die Gastronomen posten, weil sie durch die teilweise sogar kostenlosen Services von Pogastro.com wieder neue Gäste ins Lokal bringen und wieder Umsatz machen. Zustandegebracht hat das ein cleverer Unternehmer aus der Schweiz, der viele seiner Marketing-Services als Unterstützung für die notleidende Gastronomie sogar gratis anbietet. "Das ist der Lohn für drei Jahre sehr harte Arbeit für die Gastronomie-Branche. Ganz ehrlich: Ich habe nie aufgehört, daran zu glauben, dass unser 1-Klick-Gastro-Marketing über das Mobiltelefon funktioniert und auch unseren anderen Touchless Digital Tools. Jetzt zeigt sich: Wir bringen unseren Gastro-Kunden täglich Tausende neue Gäste in die Lokale im gesamten D-A-CH-Gebiet", so Thomas Holenstein, Gründer der Gastromarketing-Plattform Pogastro.com. Infos zu Gratis-Pogastro-Serviceangeboten für die Gastronomie auf: https://www.pogastro.com/services "Touchless"-Corona-Engel aus der Schweiz "Gerade habe ich Fotos von einem überglücklichen Restaurantbetreiber aus Österreich bekommen, der sich über seine neue Touchless-Speisekarte freut, weil seine Gäste damit künftig keine Speisekarten mehr anfassen müssen und er damit die strengen gesetzlichen Corona-Bestimmungen der Regierung 100 Prozent erfüllt. Es freut mich, als Gründer von Pogastro.com, dass enorm viele Gastronomen so begeistert auf mein Corona-Angebot reagiert haben und davon unmittelbar profitieren. Durch mehr Umsatz für den Gastronomen, dank unserem lokalen Handymarketing, dank hoher Auslastung trotz Social-Distancing und speziellen touchless Tools für 100 Prozent Sicherheit gegen Ansteckung", so Thomas Holenstein. Infos zu allen Gratis-Pogastro-Tools für die Gastronomie unter https://www.pogastro.com/services und zur Touchless Speisekarte: https://www.pogastro.com/touchless (Ende) Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200607001

