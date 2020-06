07.06.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung des globalen Aktienindex dauerte auch letzte Woche an. Besonders die angekündigten Konjunkturpakete, und die Aufstockung des EZB- PEPP Ankaufprogramms um EUR 600 Mrd. auf insgesamt EUR 1,35 Billionen führten zu einem Preisanstieg der globalen Aktien. Auch der chi- nesische Einkaufsmanagerindex überraschte deutlich positiv. Der Weltindex legte um in EUR +1,2% zu. Am besten performten zyklische Sektoren. Der globale Banken-Sektor führte das Ranking mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...