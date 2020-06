Warren Buffett rät dem uninformierten Anleger, seine Investments so breit wie möglich zu streuen. Er selbst würde dafür einen Indexfonds (ETF) auf den S&P-500-Index wählen, der den breiten amerikanischen Markt widerspiegelt. Die Vorteile liegen auf der Hand. So fallen bei ETFs kaum Kosten an und über einen langen Zeitraum schafft es kaum ein managergeführter Fonds, besser als der breite Markt abzuschneiden. Zwar muss der Anleger auch hier Schwankungen wie zuletzt von -40 % oder mehr aushalten können, ...

