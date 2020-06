BERLIN (dpa-AFX) - Die TV-Quote der "Sportschau" ist wieder gestiegen, bleibt aber unter dem Durchschnittswert vor der Corona-Krise. 4,17 Millionen Menschen sahen am Samstag den Sport-Klassiker in der ARD und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga hatte die "Sportschau" im Durchschnitt 4,81 Millionen Zuschauer. Der für die TV-Branche wichtige Marktanteil lag bei deutlich über 20 Prozent. An den bisherigen Geister-Spieltagen lag dieser Wert jeweils rund fünf Prozentpunkte unter jenem vor der Zwangspause./mrs/DP/zb

