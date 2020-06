Zahlreiche Menschen haben angesichts der zahlreichen Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie noch Bedenken, Flüge zu buchen. Diesen Sorgen will Lufthansa-CEO Carsten Spohr nun mit einer "Rückflug-Garantie" entgegentreten. Man führe eine "Home-Coming-Garantie" ein, kündigte Spohr im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an."Wer zurückwill nach Deutschland, den bringen wir zurück. Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...