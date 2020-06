NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Das Medizintechnik-Unternehmen MTN Neubrandenburg GmbH bekommt einen neuen Eigentümer. Die Nipro Gruppe aus Japan sei über ihre europäische Tochtergesellschaft Nipro Medical Europe in das Unternehmen eingestiegen, sagte MTN-Geschäftsführerin Irmtraud Steinert am Samstag. Die Genehmigung durch die Regulierungsbehörden stehe noch aus. Zunächst hatte der "Nordkurier" (Samstag) berichtet.



Das Unternehmen, das laut Steinert einen jährlichen Umsatz von rund 14 Millionen Euro hat, ist auf dem Gebiet der Dialyse tätig und stellt sogenannte Dialyse-Konzentrate her. Die 70 Mitarbeiter seien informiert, auf die bestehenden Arbeitsverträge habe die Übernahme keine Auswirkungen, sagte Steinert.



MTN war dem "Nordkurier" zufolge aus dem VEB Pharma Neubrandenburg hervorgegangen und 1991 vom schwedischen Gambro-Konzern übernommen worden. 2008 habe Steinert die Firma durch einen sogenannten Management-Buyout übernommen./mgl/DP/zb

