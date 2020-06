Bern (awp/sda) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages neun neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'965 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntagmittag mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...