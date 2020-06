Das Geld saß in der letzten Woche verdammt locker. Notenbanken, Bund und Länder, was locker gemacht werden kann wird locker gemacht. Das verschaffte unserem Dax einen Zuwachs von gut 1000 Punkten und noch ist weiter keine Umkehr in Sicht. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 12640, 12560, 12330, 12110, 12009, 11750, 11600, 11356, 11200, 10922, 10730, 10550, 10325, 10175, 9920, ...

