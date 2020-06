Die Sortimentsbreite an Tafeläpfeln in den Lagern nimmt ab. Im Bio-Bereich sind nur noch Restmengen verfügbar. Der Lagerbestand an Tafeläpfeln Suisse Garantie lag per Ende Mai bei 12'050 Tonnen, wie Swisscofel und der Schweizer Obstverband (SOV), laut der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid, schreiben. Das sind 6'432 Tonnen weniger als 2019. Im Mai nahm die...

