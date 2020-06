=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: -16,8% gg Vm zuvor: -9,2% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen 1Q (einschließlich Trendindikator für Mai) 10:00 DE/Bitkom, Online-PK zu "Künstliche Intelligenz - Einsatz und Forschung in Deutschland" 10:00 EU/Videokonferenz der Entwicklungsminister, ca 15:00 Pressestatement (per Telefonschalte) von Bundesentwicklungsminister Müller 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Stratec SE, Online-HV *** 15:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede (virtuell) bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:45 Anhörung (virtuell) von Lagarde in ihrer Funktion als ESRB-Chefin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 US/Weltbank, Bericht über die globalen Wirtschaftsaussichten - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zum Verkauf der Bayer-Sparte Tiergesundheit an Elanco Animal Health, Brüssel - Börsenfeiertag in Australien ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

