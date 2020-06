"Wir sind in der Entwicklungsphase einer komplett neuen Maschinengeneration für technische Gewebe in wachsenden Märkten ausserhalb der Papierindustrie."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Schmidli, gibt es Länder, die jetzt in der Coronakrise besonders zurückhaltend bei Neubestellungen sind? Werner Schmidli: Wir exportieren jährlich in 40 Länder und unsere Anlagen sind aktuell in über 100 Ländern in Betrieb, daher ist die Weltwirtschaft für unsere Verkäufe entscheidend. Grundsätzlich herrscht in der aktuellen Situation überall besondere...

Den vollständigen Artikel lesen ...