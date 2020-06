The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0550413337 CR.SUISSE GR 20/28FLR MTN BD00 BON GBP NCA XFRA DE000DK0XAC0 DEKA GM ANL 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T01 LB.HESS.THR.CARRARA06A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T50 LB.HESS.THR.CARRARA06D/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB83Y1 LB.HESS.-THR.IS.20/21RWE BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013517190 ENGIE 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BMQ56V55 BODYSMART FIN 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA IT0005413171 ITALIEN 20/30 BD02 BON EUR NCA XFRA US105756CC23 BRAZIL 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US105756CD06 BRAZIL 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US594918CC64 MICROSOFT 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA US594918CD48 MICROSOFT 20/60 BD02 BON USD NCA XFRA US78015K7H17 ROYAL BK CDA 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USU0242AAD47 AMER.AIR.GRP 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2181347183 ESTLAND 20/30 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2187529180 PROL.I.F.II 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA 0NFA XFRA CA62848R1064 MYDECINE INNOVAT.GRP EQ00 EQU EUR NCA X9P XFRA US15872M1045 CHAMPIONX CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 3QD XFRA US23804L1035 DATADOG INC. A DL-,00001 EQ00 EQU EUR YCA INRA XFRA US4593481082 INTERN.CONS.AIRL.GR. ADR EQ00 EQU EUR NCA TU5A XFRA US90010R1095 TURK HA.YO.UNS.ADR 10 TN1 EQ00 EQU EUR N