The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 9A9A XFRA CA045167DB67 ASIAN DEV. BK 15/20 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0181932945 TESSIN 12-20 BD00 BON CHF N

CA XFRA US887317AM77 WARNER MEDIA 11/41 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB6154 NORDLB IHS 11/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA US89114QBY35 TORONTO-DOM. BK 18/20 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89114QC229 TORONTO-DOM.BK 18/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB03P5 NORDLB MULTIAKT.19/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1245212037 BLUEST.FI.HLDGS 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1813142731 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA MX0MGO0000L1 MEXICO 2020 EQ01 EQU EUR N

