FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M7B XFRA KYG618391091 MOBI DEV.CO.VTG DL-,00001

HCG XFRA HK0003000038 H.K. CHINA GAS

BUOB XFRA DK0010218429 BANG+OLUFSEN NAM. DK 10

3CG XFRA CA1991711096 COLUMBUS GOLD CORP.

P1M XFRA AU000000PEN6 PENINSULA ENERGY LTD.

1I8 XFRA IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,001

