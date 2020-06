Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Börsenfeiertag in Australien.

TAGESTHEMA

Der Zahlungsabwickler Wirecard hat am Freitag Besuch von der Staatsanwaltschaft München bekommen. Die Geschäftsräume des Unternehmens wurden durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen Vorstandsmitglieder, wie Wirecard mitteilte. Das Unternehmen kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit den bereits im Markt bekannten Ermittlungen nach Ad-hoc Mitteilungen im Vorfeld der Veröffentlichung des Sonderuntersuchungsberichts der Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG. Wirecard hatte die KMPG-Untersuchung in Auftrag gegeben, um sich vom Vorwurf der Bilanzmanipulation reinzuwaschen. Die Prüfer fanden keine Beweise für eine Bilanztäuschung, warfen dem Konzern jedoch organisatorische Mängel vor. Die Finanzaufsicht Bafin nahm den Sonderbericht Anfang Mai unter die Lupe, und erstattete nun Anzeige wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. Die Staatsanwaltschaft München I habe ein Verfahren gegen den gesamten Vorstand, also vier Beschuldigte, eingeleitet und seit Freitag früh den Firmensitz durchsucht, teilte eine Bafin-Sprecherin mit.

Die laufenden Ermittlungen gegen die Wirecard-Vorstände haben nach Angaben des Unternehmens keine Auswirkungen auf das operative Geschäft. Der DAX-Konzern bekräftigte am Sonntagabend die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Zudem bestätigte das Unternehmen den 18. Juni als Veröffentlichungstermin für den Konzernabschluss 2019 und erwartet keine wesentlichen Abweichungen zu den bereits gemeldeten Vorläufigen Zahlen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Tagesverlauf:

- EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zum Verkauf

der Bayer-Sparte Tiergesundheit an Elanco Animal Health, Brüssel

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Wohnen 0,90 EUR Hapag-Lloyd 1,10 EUR Simona 10,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: -16,8% gg Vm zuvor: -9,2% gg Vm 10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.796,50 0,22 S&P-500-Indikation 3.194,00 0,20 Nasdaq-100-Indikation 9.839,50 0,35 Nikkei-225 23.137,90 1,20 Schanghai-Composite 2.937,89 0,24 +/- Ticks Bund -Future 173,01 -21 Freitag: INDEX Freitagsschluss +/- % DAX 12.847,68 3,36 DAX-Future 12.768,50 2,86 XDAX 12.765,43 2,85 MDAX 27.199,76 1,64 TecDAX 3.250,99 0,13 EuroStoxx50 3.384,29 3,76 Stoxx50 3.086,33 2,68 Dow-Jones 27.110,98 3,15 S&P-500-Index 3.193,93 2,62 Nasdaq-Comp. 9.814,08 2,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,28 -26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Börsen sieht es zum Wochenauftakt erst einmal nach einer kleinen Verschnaufpause aus. DAX und Euro-Stoxx-50 dürften die aufgelaufenen Gewinne erst einmal mehr oder weniger verteidigen. Nachdem der DAX in der vergangenen Woche fast 1.300 Punkte gewonnen hat, richten sich Marktteilnehmer nun auf eine Eröffnung knapp über 12.800 Punkte ein. Die Vorlagen sind zwar günstig, aber der DAX hat sie mit dem starken Freitag laut Marktteilnehmern erst einmal vorweggenommen. "Der Markt dürfte sich nun zunehmend auf den Verfall positionieren, und der Verfall wirkt häufig trendverlängernd", sagt ein Marktteilnehmer. Am Freitag nächster Woche laufen an der Eurex die Juni-Futures und die Juni-Optionen aus. Impulse könnten vom Sentix-Konjunkturindex ausgehen, er gilt als Vorläufer des ifo-Geschäftsklima-Index.

Rückblick: Ein überraschend stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht sorgte für einen Hausse nach einer bereits außerordentlich erfolgreichen Börsenwoche. "Offensichtlich hat die US-Wirtschaft den Lockdown in Einzelbereichen deutlich schneller beendet als Europa", kommentierte Heino Ruland von Ruland Research. Zu den großen Gewinnern gehörten die Aktien der europäischen Fluglinien. So legten IAG um 13,7 und Air France KLM um 12,5 Prozent zu. Für einen zusätzlichen positiven Impuls sorgte, dass China zuletzt das Flugverbot teilweise wieder aufgehoben hat und ausländische Fluggesellschaften wieder begrenzt Flüge in der Volksrepublik anbieten dürfen. "Gerade auf den Langstrecken wird das Geld verdient", bemerkte ein Marktteilnehmer dazu. Im DAX stiegen Lufthansa trotz des nun beschlossenen Abstiegs der Aktie aus dem DAX um 5,5 Prozent. Auch mit den Aktien der Banken ging es deutlich nach oben. Sie hätten bei einem Konjunkturaufschwung weniger Abschreibungen zu befürchten, hieß es. Zudem gelten sie als zurückgeblieben. Außerdem stützte die wieder steilere Zinskurve das Zinsgeschäft. So lag beispielsweise die deutsche Zehnjahresrendite bei -0,28 Prozent, verglichen mit -0,44 Prozent vor Wochenfrist. Der Banken-Index stand mit einem Plus von 6,2 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste bei den Branchenindizes, gefolgt von den ebenfalls zurückgebliebenen Öl- und Gaswerten, deren Index um 5,9 Prozent stieg. Hier half auch ein deutlich höherer Ölpreis.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - "Der starke Euro zieht Geld aus Großbritannien und aus den USA an die Aktienmärkte der Eurozone und besonders auch nach Deutschland", so ein Marktanalayst. Das dürfte sich fortsetzen, auch wenn die Zone zwischen 12.800 und 13.000 den DAX vorübergehend etwas bremsen könnte. Gefragt waren besonders die Verlierer der Pandemie. So stiegen Continental und Daimler um jeweils 7,6 Prozent. Zurück blieben Aktien, die ihre Verluste aus dem März-Crash bereits wettgemacht haben, da sie vom Lockdown kaum betroffen waren. RWE fielen um 2,5 Prozent, Vonovia um 0,3 Prozent, und auch SAP konnten mit ihrem Plus von 1,3 Prozent nicht mit dem DAX mithalten. In der zweiten Reihe schloss der TecDAX nahezu unverändert, er hatte zuletzt schon fast wieder das Jahreshoch aus dem Februar erreicht. In der zweiten Reihe gewannen Hugo Boss 11,4 Prozent. Sollte Daniel Grieder der neue CEO von Hugo Boss werden, würde dies an der Börse positiv gesehen. Am Vorabend hatte das Unternehmen Gespräche mit dem ehemaligen CEO von Tommy Hilfiger Global & PVH Europe bestätigt. Hugo Boss gelten am Markt als so genannter Fallen Angel, so wie auch Ceconomy, die mit einer Kaufempfehlung um gut 18 Prozent nach oben schossen. Ebenfalls eine Kaufempfehlung verhalf der SDAX-Aktie von Corestate Capital zu einem Plus von 12,6 Prozent. Auch sie hat bisher nur einen kleinen Teil der Baisse-Verluste aufgeholt.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft am Freitag war vor allem von Wirecard geprägt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Der Zahlungsabwickler hat Besuch von der Staatsanwaltschaft München bekommen. Die Geschäftsräume seien durchsucht worden, teilte die Wirecard AG mit. Die Wircard-Aktie rutschte um 7 Prozent ab, in der Spitze sogar um rund 10 Prozent.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Die Wall Street hat am Freitag die Rally der vergangenen Wochen fortgesetzt, angetrieben von einem überraschend positiv ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Damit weiteten sich die Kursgewinne an den Börsen nochmals aus, nachdem es zuletzt bereits meist nach oben gegangen war angesichts der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft, unter anderem wegen umfangreicher Konjunkturstimuli weltweit. Der größte Gewinner im Dow waren Boeing mit einem Plus von 11,5 Prozent. Der Flugzeugbauer hat seinen Platz als wertvollstes Luft- und Raumfahrtunternehmen zurückerobert und übertrifft damit wieder die beiden Wettbewerber Lockheed Martin und Honeywell. Lockheed verbesserten sich um 1,8 Prozent, Honeywell um 3,5 Prozent. American Airlines schossen nach dem 40-prozentigen Kurssprung am Vortag um weitere 11,2 Prozent nach oben. Auftrieb erhielt der Kurs von Zeichen dafür, dass Freizeitreisen in diesem Sommer wieder möglich sein werden. Um 14,2 Prozent abwärts ging es für Slack Technologies. Der Anbieter digitaler Kommunikationstechnik, der vom starken Homeoffice-Trend profitiert, hat zwar besser als vorausgesagte Geschäftszahlen zum ersten Quartal abgeliefert, unter anderem ein Umsatzplus von 50 Prozent. Slack enttäuschte aber mit den sogenannten "Calculated Billings".

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:31 % YTD EUR/USD 1,1288 -0,10% 1,1299 1,1308 +0,6% EUR/JPY 123,51 -0,26% 123,84 124,1125 +1,3% EUR/CHF 1,0871 +0,05% 1,0866 1,09 +0,1% EUR/GBP 0,8884 -0,29% 0,8910 0,8896 +5,0% USD/JPY 109,42 -0,17% 109,60 109,7495 +0,6% GBP/USD 1,2705 +0,17% 1,2684 1,27 -4,1% USD/CNH 7,0817 +0,20% 7,0675 7,0730 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.749,76 0,438 9.707,26 9658,5050 +35,2%

Am Devisenmarkt bescherten die guten Arbeitsmarkt-Daten dem Dollar Auftrieb, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent und der Euro fiel vom Tageshoch über 1,1380 Dollar, zugleich dem höchsten Stand seit drei Monaten, zurück auf 1,1288 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,16 39,55 +1,5% 0,61 -31,8% Brent/ICE 43,14 42,30 +2,0% 0,84 -31,5%

