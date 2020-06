DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Börsenfeiertag in Australien.

TAGESTHEMA

In der Pharmabranche könnte eine Großfusion anstehen. Der britische Pharmakonzern Astrazeneca lote einen Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences aus, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Es wäre die größte Fusion in dem Sektor aller Zeiten. Die britische Firma habe Gilead im Mai informell kontaktiert, um das Interesse der anderen Seite abzuklopfen. Um mögliche Bedingungen für eine Fusion sei es dabei nicht gegangen. Gilead habe über den Vorschlag mit Beratern gesprochen. Entscheidungen seien noch keine getroffen worden, und formelle Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gebe es auch nicht. Gilead sei aber derzeit nicht an einem Zusammenschluss mit einem anderen großen Konzern interessiert sondern wolle sich auf Partnerschaften und kleinere Übernahmen konzentrieren. Astrazeneca ist mit einem Marktwert von rund 140 Milliarden US-Dollar der größte britische Pharmahersteller nach Bewertung. Gilead wurde zum Schlusskurs vom Freitag mit 96 Milliarden Dollar bewertet.

TAGESTHEMA II

Die Mitglieder der Opec und ihre Partnerländer um Russland haben sich darauf geeinigt, die Drosselung der rekordhohen Ölförderung bis Juli zu verlängern. Die Einigung kam zustande, nachdem Iran und Nigeria zugesagt hatten, ihre Förderdisziplin zu verbessern. Beide Länder hatten im Mai nur etwa die Hälfte der vereinbarten Menge gekürzt. Mit der Drosselung wollen die größten Ölexporteure der Welt die Ölmärkte inmitten der Pandemie wieder ins Gleichgewicht bringen. Das aus 23 Mitgliedern bestehende Bündnis der Opec und ihrer Partner unter Führung Saudi-Arabiens und Russlands hatte im April vereinbart, die Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Zunächst war die Kürzung bis Ende Juni vorgesehen gewesen. Nun soll sie um einen Monat verlängert werden. Einzig Mexiko lehnt dies ab.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.196,75 +0,29% Nasdaq-100-Indikation 9.842,00 +0,37% Nikkei-225 23.110,00 +1,08% Hang-Seng-Index 24.729,68 -0,16% Kospi 2.182,86 +0,05% Shanghai-Composite 2.936,35 +0,19% S&P/ASX 200 Feiertagspause

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Weiter stützt die Hoffnung auf eine sogenannte V-förmige, also sehr schnelle Erholung der globalen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie. Die Börsen folgen den US-Vorgaben, allerdings mit längst nicht so starken Aufschlägen. Für gute Stimmung sorgt neben den unerwartet positiv ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt die Einigung der Opec vom Wochenende, die derzeitigen Förderkürzungen auch im Juli beizubehalten. Eher gemischt präsentieren sich derweil die chinesischen Exporte und Importe im Mai. Vereinzelt berichten Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. So habe der HSI in Hongkong zum Start bereits rund 1 Prozent im Plus gelegen und steuere bereits auf das sechste Tagesplus in Folge zu. Gesucht sind bei den Einzelwerten Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise. CNOOC ziehen beispielsweise in Hongkong um 3,3 Prozent an und Inpex in Tokio um fast 5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Gilead Sciences und Astrazeneca haben sich am Freitag im Nachbörsenhandel auf Nasdaq.com offenbar noch untangiert gezeigt von Gerüchten über ein Zusammengehen, die am Wochenende aufkamen. Beide Papiere gingen 0,2 Prozent höher um. Für wenig Kursbewegung sorgte die Zustimmung der Aktionäre von Gain Capital Holdings zur Fusion mit dem Finanzdienstleister INTL FCStone. Gain gaben um ein halbes Prozent nach, INTL FCStone legten um 0,6 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.110,98 3,15 829,16 -5,00 S&P-500 3.193,93 2,62 81,58 -1,14 Nasdaq-Comp. 9.814,08 2,06 198,27 9,38 Nasdaq-100 9.824,39 2,02 194,73 12,50 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,47 Mrd 1,16 Mrd Gewinner 2.531 1.603 Verlierer 450 1.354 unverändert 57 65

Sehr fest - Ein überraschend positiv ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht befeuerte die Hoffnung auf eine schnelle Wirtschaftserholung und sorgte für neuerliche starke Kursgewinne. Der größte Gewinner im Dow waren Boeing mit einem Plus von 11,5 Prozent. American Airlines schossen nach dem 40-prozentigen Kurssprung am Vortag um weitere 11,2 Prozent nach oben. Auftrieb erhielt der Kurs von der Spekulation auf wieder einsetzendes Interesse an und die Möglichkeit von Freizeitreisen in diesem Sommer. Um 14,2 Prozent abwärts ging es für Slack Technologies. Der Anbieter digitaler Kommunikationstechnik, der vom starken Homeoffice-Trend profitiert, lieferte zwar besser als vorausgesagte Geschäftszahlen ab, enttäuschte aber mit den sogenannten "Calculated Billings". Die Kennziffer berücksichtigt nicht nur den Umsatz, sondern auch zeitlich verschobene Umsätze. Seit Jahresbeginn hatte die Aktie aber auch bereits fast 70 Prozent zugelegt, so dass auch Gewinnmitnahmen den Kurs belastet haben dürften.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 0,4 0,20 -99,8 5 Jahre 0,46 5,6 0,41 -146,0 7 Jahre 0,70 5,8 0,64 -154,9 10 Jahre 0,89 6,3 0,83 -155,5 30 Jahre 1,66 2,5 1,63 -141,1

Am US-Anleihemarkt fielen mit den guten guten Arbeitsmarktdaten und der erhöhten Risikobereitschaft der Anleger für Aktien die Kurse deutlich. Die Zehnjahresrendite stieg um 6,3 Basispunkte auf 0,89 Prozent, den höchsten Stand seit Mitte März.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1294 -0,0% 1,1299 1,1355 +0,7% EUR/JPY 123,66 -0,1% 123,84 124,17 +1,4% EUR/GBP 0,8887 -0,3% 0,8910 0,8958 +5,0% GBP/USD 1,2708 +0,2% 1,2684 1,2674 -4,1% USD/JPY 109,50 -0,1% 109,60 109,39 +0,7% USD/KRW 1202,11 -1,2% 1202,11 1206,84 +4,1% USD/CNY 7,0864 +0,1% 7,0820 7,0909 +1,8% USD/CNH 7,0831 +0,2% 7,0675 7,0871 +1,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6973 +0,0% 0,6970 0,7005 -0,5% NZD/USD 0,6517 +0,0% 0,6516 0,6514 -3,2% Bitcoin BTC/USD 9.746,76 +0,4% 9.707,26 9.781,26 +35,2%

Am Devisenmarkt bescherten die guten Arbeitsmarkt-Daten dem Dollar Auftrieb, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent und der Euro fiel vom Tageshoch über 1,1380, zugleich dem höchsten Stand seit drei Monaten, zurück auf 1,1288 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,10 39,55 +1,4% 0,55 -31,9% Brent/ICE 43,04 42,30 +1,7% 0,74 -31,7%

Die Ölpreise stiegen deutlich. Der Preis für die Sorte Brent gewann 5,4 Prozent auf 42,14 Dollar. Sie profitieren neben den guten Arbeitsmarktdaten insbesondere davon, dass die Opec und ihre Verbündeten planen, die Drosselung der rekordhohen Ölförderung über den Juli auszudehnen. In asiatisch geprägten Geschäft am Montag geht es mit den Preisen weiter nach oben, nachdem die Opec-Mitglieder und ihre Partnerländer um Russland sich am Wochenende tatsächöich darauf geeinigt haben, die Drosselung der rekordhohen Ölförderung bis Juli zu verlängern.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.690,79 1.685,14 +0,3% +5,66 +11,4% Silber (Spot) 17,62 17,44 +1,0% +0,17 -1,3% Platin (Spot) 827,85 823,05 +0,6% +4,80 -14,2% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,3% -0,01 -9,5%

Der Goldpreis fiel, weil das zinslose Edelmetall im Vergleich zu Anleihen angesichts der steigenden Renditen an Attraktivität verlor. Außerdem verteuerte der steigende Dollar das Gold und auch als sicherer Hafen war Gold nicht gesucht.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

BRASILIEN/WHO

Präsident Jair Bolsonaro hat mit einem Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gedroht. Bolsonaro steht wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie massiv in der Kritik. Er bezeichnete die durch das Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 in der Vergangenheit als "kleine Grippe" und lehnt die von den Bundesstaaten angeordneten Beschränkungen ab, weil die Wirtschaft darunter leidet. Mit mehr als 34.000 Todesopfern ist Brasilien inzwischen eines der Epizentren der Pandemie.

CORONA-PANDEMIE

- Neuseeland hat sich für Coronavirus-frei erklärt. Es gebe keine aktiven Infektionsfälle im Land mehr, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt wurden in Neuseeland 1154 Coronavirus-Infektionsfälle und 22 Todesfälle gezählt.

INDIEN/CHINA

Nach mehreren Zwischenfällen an der indisch-chinesischen Grenze haben sich beide Staaten auf eine "friedliche Beilegung" des Streits verständigt. Zuletzt hatten die Spannungen an der 3.500 Kilometer langen Grenze, deren genauer Verlauf umstritten ist, zugenommen. Am 9. Mai wurden mehrere indische und chinesische Soldaten bei einem Zusammenstoß durch Faustschläge und Steinwürfe im indischen Bundesstaat Sikkim verletzt. Daraufhin überschritten chinesische Streitkräfte nach Angaben indischer Behörden die Demarkationslinie in der weiter westlich gelegenen Region Ladakh.

KONJUNKTUR CHINA

Nach dem unerwarteten Anstieg im April sind Chinas Exporte im Mai wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder gefallen. Die Ausfuhren sanken um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach einem Anstieg von 3,5 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang um 6,5 Prozent prognostiziert. Die Importe sanken um 16,7 Prozent. Hier hatten die Ökonomen mit einem Rückgang von lediglich 8,1 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal weniger stark geschrumpft als zunächst angenommen. Das BIP sank annualisiert um 2,2 Prozent, verglichen mit der vorläufigen Schätzung von 3,4 Prozent. Im ersten Quartal hatten sich erste Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt. Im Vorquartal war die Wirtschaft um revidierte 7,3 Prozent geschrumpft, ausgelöst von einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt befindet sich damit in der Rezession.

KONJUNKTUR USA

Die Verbraucherkredite in den USA sind im April um 68,7 Milliarden Dollar gesunken, verglichen mit einem auf 6,9 Milliarden revidierten Minus im März.

NORDKOREA

hat mit der Schließung des gemeinsamen Verbindungsbüro mit Südkorea gedroht. Hintergrund ist ein Streit über eine Aktion südkoreanischer Aktivisten, die Flugblätter mit kritischen Botschaften über die Politik des Nordens über die Grenze geschickt hatten.

RASSENUNRUHEN USA

- US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Rückzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet. Alles sei nun "unter perfekter Kontrolle".

- New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat die wegen der Anti-Rassismus-Proteste verhängte einwöchige nächtliche Ausgangssperre wieder aufgehoben.

USA/CHINA

Die USA haben ein angedrohtes Flugverbot für chinesische Airlines leicht gelockert. Chinesischen Fluggesellschaften sollen insgesamt zwei Flüge pro Woche in die USA erlaubt werden. Damit passen die USA ihre Regelung an China an.

USA/PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Der Präsidentschaftskandidatur des US-Demokraten Joe Biden steht nichts mehr im Wege: Der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama hat sich nach den jüngsten Vorwahlen die für die Nominierung nötigen 1.991 Delegiertenstimmen gesichert.

FACEBOOK

Nach anhaltender Kritik am Umgang von Facebook mit kontroversen Beiträgen von US-Präsident Donald Trump hat Konzernchef Mark Zuckerberg eine Überprüfung der Richtlinien angekündigt.

JD.COM

Der chinesische E-Commerce-Gigant JD.com will mit einer Zweitnotierung in Hongkong bis zu 31,39 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 3,6 Milliarden Euro) einsammeln. JD.com folgt mit dem Börsengang dem Beispiel des Konkurrenten Alibaba, der bereits im vergangenen November diesen Schritt getan hatte.

NETEASE

Der Online-Gaming-Spezialist NetEase will mit einer Börsennotierung in Hongkong bis zu 21,09 Milliarden Hongkong-Dollar einzusammeln.

