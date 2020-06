Der Wiener Aktienmarkt wird am Montag zu Handelsbeginn mit etwas tieferen Notierungen erwartet. Nach der zuletzt starken Performance wurde der heimische Leitindex ATX knapp eine Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,5 Prozent tiefer indiziert.Auch das europäische Börsenumfeld wird zu Wochenbeginn mit Kursabschlägen in dieser Größenordnung gesehen. Die Vorgaben der Börsen in Asien fielen noch freundlich aus.

