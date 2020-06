Der ATX erlebte am Freitag eine wahre Kursexplosion. Im Laufe des Tages stieg das Barometer immer höher und schloss mit einem Plus von 4,02% auf 2.485 Punkte. Von der Österreichischen Nationalbank kamen in der Früh Konjunkturdaten, die das Ausmaß des shut downs während der Corona Krise deutlich zeigten. Die heimische Wirtschaft erleidet im Jahr 2020 einen Wirtschaftseinbruch von 7,2%. Für das nächste Jahr wird allerdings mit einem Plus von 4,9% gerechnet. Auch der US-Arbeitsmarktbericht war für das satte Plus in Wien verantwortlich. Die Arbeitslosenrate ging im Mai entgegen den Erwartungen zurück. Das höchste Plus konnte die Erste Group mit 8,33% verzeichnen, gefolgt von der OMV mit plus 7,16%. Zu den Verlierern gehören Verbund mit ...

