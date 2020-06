Mit der fünften EUR Emissionswoche im Volumen von zumindest EUR 35 Mrd. steht letzte Woche (EUR 39 Mrd.) der gesamteuropäische Primärmarkt bereits kurz vor der EUR 1.000 Mrd. Marke in diesem Jahr (+35 % vs. 2019). Am Freitag begab Schneider Electric SE eine EUR 500 Mio. bei MS+38 BP (3J, A3/A-) sowie hoher Nachfrage (Orderbuch: EUR 5 Mrd.). Covestro (Baa2) begab eine Dualtrancheanleihe (A: EUR 500 Mio., MS+115 BP, 6J; B: EUR 500 Mio., MS+145 BP, 10J) bei ebenso hohem Investoreninteresse (Oderbücher: EUR 5,2 Mrd. (A), EUR 5 Mrd. (B)). Mit der Ardagh Group wurde der einzige EUR High-Yield Deal letzte Woche am Freitag ...

