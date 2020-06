++ Fed wird am Mittwoch ihren Zinsentscheid bekannt geben ++ Immobilienmarktdaten aus Kanada am frühen Nachmittag ++ EZB-Präsidentin Lagarde hält heute eine Rede ++Vor der Eröffnung der europäischen Sitzung ist eine leichte Risk-Off-Stimmung zu erkennen. Die DE30- und S&P 500-Futures werden leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag gehandelt, während der JPY zulegt. Der Wirtschaftskalender am Montag ist ziemlich leer, da der europäische Sentix-Konjunkturindex und die kanadischen Baubeginne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...