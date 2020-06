ROTTERDAM, 8. Juni (WNM/Financial Times) - LyondellBasell Industries, eines der weltweit größten Chemie-Unternehmen, prognostiziert in der Financial Times einen Rückgang des Plastikverbrauchs um 15 Prozent aufgrund von gesunkenen Verkaufszahlen bei Autos und Haushaltsgeräten. LyondellBasell Industries warnt davor, dass die Nachfrage nach Kunststoffen in diesem Jahr trotz des vermehrten Einsatzes von Lebensmittelverpackungen, Gesichtsmasken und anderen Einwegartikeln, um die Ausbreitung des Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...