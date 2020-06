Ein erstes technisches Architekturkonzept für die geplante vertrauenswürdige sichere Dateninfrastruktur in Europa, Gaia-X, ist erstellt. Das Konzept von deutschen und französischen Unternehmen beschreibt unter anderem die für das Ökosystem zentralen Dienste, die einzuhaltenden europäischen Regeln und Normen sowie die Anforderungen aus Sicht der Anwender. Letztere wurden aus inzwischen über 40 Use Cases abgeleitet. 22 Unternehmen, von denen je elf aus Deutschland und Frankreich kommen, stellten bei einer virtuellen Veranstaltung die Organisation vor, in der sie sich als Rahmen für das Ökosystem ...

