BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Online-Gaming Spezialist NetEase Inc. hat den Angebotspreis für die Zweit-Listung der Aktie des Unternehmens an der Börse in Hongkong veröffentlicht. NetEase Inc. (Nasdaq: NTES) hat heute weitere Details zum geplanten Zweit-Listing der Aktien an der Börse in Hongkong...

Den vollständigen Artikel lesen ...