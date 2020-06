In seiner Rede vor dem Parlament erklärte der japanische Premierminister (PM) Shinzo Abe am Montag, dass er die Situation in Hongkong mit "tiefer Besorgnis" beobachte, nachdem China für die Stadt ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet habe. Wichtige Zitate "Hongkong ist ein äußerst wichtiger Partner, sowohl in Bezug auf enge wirtschaftliche Beziehungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...