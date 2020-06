GRÄFELFING (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller PharmaSGP hat weitere Details zu seinem für Mitte Juni geplanten Börsengang in Frankfurt bekannt gegeben. Der Anbieter von speziellen Schmerzmitteln bietet die Aktien zu jeweils 31,50 Euro bis 36,50 Euro an, wie er am Montag in Gräfeling bei München mitteilte. Interessierte Anleger können nun bis zum 18. Juni bieten. Der erste Handelstag wäre dann der 19. Juni. Sollte der Konzern seine Preisvorstellung realisieren, käme er auf einen Börsenwert zwischen 378 und 438 Millionen Euro.



Dem Unternehmen selbst wird durch den Börsengang aber kein Geld zufließen, vielmehr wollen die Altaktionäre und Gründer ihre Anteile verkaufen, um andere Projekte zu finanzieren. Platziert werden sollen mindestens 6,6 Millionen Aktien, bei guter Nachfrage können es nochmals 1,8 Millionen mehr werden. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 1,26 Millionen Aktien. Insgesamt könnten also bis zu 9,66 Millionen Aktien verkauft werden. Der Streubesitz - also der Anteil der frei am Markt handelbaren Papiere - läge dann bei 80,50 Prozent.



Im abgelaufenen Jahr hatte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 62,6 Millionen Euro erzielt, wovon 35,8 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig blieben. Im ersten Quartal 2020, das von der Coronavirus-Pandemie geprägt war, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut elf Prozent auf 16,7 Millionen Euro. Das Ebit legte um gut 13 Prozent auf 4,3 Millionen Euro zu./ssc/mis/jha/

