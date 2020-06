Sechs Unternehmen haben unter Beteiligung von Toyota in China ein Joint Venture gegründet, das dazu beitragen soll, dass mehr Brennstoffzellenfahrzeuge in China genutzt werden. Das Gemeinschaftsunternehmen United Fuel Cell System R&D (FCRD) mit Sitz in Peking wird Brennstoffzellensysteme für Nutzfahrzeuge entwickeln. Neben der Toyota Motor Corporation beteiligen sich die Firmen China FAW, Dongfeng Motor, Guangzhou Automobile, Beijing Automotive und ...

