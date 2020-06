Mailand und London (ots/PRNewswire) - Eine umfassende Front-to-Back-Client-Lifecycle-Management-Lösung für die Gewinnung und das Onboarding von KundenObjectway, ein führendes Unternehmen im Bereich Software und Dienstleistungen für den Sektor Digital Wealth & Investment Management, gewann die XCelent-Auszeichnung für den besonders weitreichenden Service in Celents Bericht zu "Wealth Management Client Onboarding Platforms".Dieser Bericht untersuchte acht große Anbieter, die digitale Onboarding-Funktionen in Europa und Nordamerika mit Schwerpunkt auf Trends, Technologie und Funktionalitäten und Kundenpräferenzen anbieten.Laut dem renommierten Forschungs- und Beratungsunternehmen "hob sich Objectway in mehreren Schlüsselbereichen ab, insbesondere in Bezug auf die umfangreiche Erfahrung der Mitarbeiter, die SLA-Funktionen und die Kundenzufriedenheit mit dem Implementierungsprozess."Celent erkannte auch, dass das Client Engage and Conectus Onboarding von Objectway "ein umfassendes Front-to-Back-Client-Lebenszyklus-Management bietet, das es den Klienten ermöglicht, sowohl potenzielle Kunden zu erkennen als sie auch für sich zu gewinnen, und zwar mit einer benutzerfreundlichen UI."Weitere Elemente, die im Bericht erwähnt wurden, waren das interaktive Kollaborationsmodell von Objectway, bei dem die Lösung im Vergleich zu denen der anderen Anbieter, die von Celent evaluiert wurden, einfacher zu verwenden und zu integrieren ist, da sie Anpassungsmöglichkeiten bietet, die mit Low-Code-Änderungen konfiguriert werden können. Ihre robusten AML-Fähigkeiten, die einzigartig strengen EU-Compliance-Regeln unterliegen, verschaffen dem Unternehmen einen inhaltlichen Vorteil gegenüber Anbietern, die sich auf andere Bereiche der Welt konzentrieren.Luigi Marciano, CEO und Gründer von Objectway, kommentierte: "Wir sind froh und stolz auf diese Auszeichnung von Celent. Als einer der ersten Teile des Interaktionszyklus mit dem Kunden ist ein effektiver Onboarding-Workflow entscheidend, um die Kundenbeziehung auf einer soliden Basis zu beginnen. Diese Anerkennung belegt, wie wir Vermögensverwaltern erfolgreich dabei helfen, ihre digitale Client-Onboarding- und Engagement-Strategie zu erreichen, um ihr gesamtes Client-Lifecycle-Management zu verbessern."Awaad Aamir, Analyst bei Celent und Co-Autor des Berichts, erklärte: "Der Depth of Service Award ist besonders relevant, da er sich aus der hohen Bewertung ergibt, die sich auf die konkreten Erfahrungen von Klienten mit der Implementierung der Client-Lifecycle-Management- und Onboarding-Lösungen von Objectway bezieht."Pressekontakt:Chiara GiudiciSenior Communication Specialistchiara.giudici@objectway.comMobil: (+39)-393-8229579Original-Content von: Objectway Financial Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107549/4616533