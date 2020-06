Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland zeigt an, dass nach dem tiefen Fall im Zuge der Pandemie die Talsohle durchschritten ist. Wie Sentix berichtete, steigt der Index im Juni auf minus 17,2 (Mai: minus 35,3) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung klettert auf minus 53,0 (minus 66,0). Der Index der Konjunkturerwartungen schafft den dritten Anstieg in Folge und steigt auf plus 27,3 (2,5) Punkte. Das ist der höchste Wert seit März 2015.

"Die Regierungen auf Bundes- und Landesebene haben sich mutig gezeigt und einen zügigen Öffnungskurs eingeschlagen", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Dies zeige sich insbesondere am Erwartungsindex, der um fast 30 Punkte nach oben springt. "Das Konjunkturpaket ist zwar im Volumen ambitioniert, doch die Wirkung dürfte geringer ausfallen, als es sich die Erfinder wünschen."

Der Konjunkturindex des Euroraums steigt auf minus 24,8 (41,8) Punkte. Der Lageindex erhöht sich auf minus 61,5 (minus 73,0). Und der Erwartungsindex klettert auf plus 21,8 (minus 3,0) Punkte. Mit seinem dritten Anstieg in Folge liegt er jetzt auf dem höchsten Stand seit November 2017.

"Mit den Lockerungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erwacht auch das wirtschaftliche Leben", erklärte Hübner. "Der Weg aus der Rezession ist aber weit." Zudem stelle sich die Frage, wohin dieser Aufschwung trage. Um eine bessere Einordnung dieser Werte zu erhalten, hat Sentix eine Sonderumfrage unter Investoren durchgeführt. Sentix wollte wissen, wie viel des wirtschaftlichen Einbruchs durch die Pandemie binnen eines Jahres wieder aufgeholt werden kann.

"Das Ergebnis dürfte die Optimisten enttäuschen", erklärte Sentix. Für die Eurozone erwarten die Anleger, dass binnen eines Jahres gerade einmal etwas mehr als 50 Prozent des Einbruchs ausgeglichen werden kann. Und für Deutschland erwarten die Anleger dass nur rund 64 Prozent aufgeholt werden können.

