FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und ist im Vormittagshandel leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,1304 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1330 Dollar festgesetzt.



Damit haben sich die Kursgewinne des Dollar vom vergangenen Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten zu Beginn der neuen Handelswoche nicht weiter fortgesetzt. Im Gegenzug war der Euro am Freitag etwas unter Druck geraten. Im Mai war die Arbeitslosigkeit in den USA trotz der Corona-Krise überraschend gesunken.



Ein starker Einbruch der deutschen Industrieproduktion im April konnte den Euro zum Wochenstart nicht belasten. Nach Einschätzung von Experten dürfte die Industrie der größten Volkswirtschaft der Eurozone den Tiefpunkt der Corona-Krise im April durchschritten haben.



Im weiteren Handelsverlauf dürften die Anleger am Devisenmarkt Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Blick haben. Die Notenbankchefin wird sich am Nachmittag in einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen./jkr/bgf/jha/

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de