- BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4310 (4200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS POLYPIPE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 480 (520) PENCE - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 320 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 103 (95) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GOCO GROUP PRICE TARGET TO 135 (110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 790 (670) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 40 (30) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1390 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 215 (190) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3660 (3060) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 690 (710) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2030 (2010) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 426 (452) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3673 (4174) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 672 (741) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 80 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 728 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 260 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 600 (617) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1700 (1565) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2650 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1830 (1780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5140 (4560) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES HAYS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 145(98)P - RBC CUTS JD SPORTS TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - TARGET 625 (570) PENCE - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1100 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 230 (165) PENCE - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5500 (5000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1400 (1250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 159 (148) PENCE - 'BUY'



