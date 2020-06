Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Unternehmen tun sich noch immer schwer mit Künstlicher Intelligenz (KI). Das ergab eine Umfrage des Digitalverband Bitkom unter 603 Unternehmen. Zwar hält knapp drei Viertel der Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern in Deutschland die Künstliche Intelligenz für die wichtigste Zukunftstechnologie. Aber lediglich jedes zweite Unternehmen sieht darin eine Chance für sich selbst. Bei den Investitionen plant sogar nur jedes siebte Unternehmen Ausgaben in diese Technologie.

"Wir haben bei Künstlicher Intelligenz kein Erkenntnis-, sondern ein massives Umsetzungsproblem", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. "In den Unternehmen gibt es einen breiten Konsens über die herausragende Bedeutung der Technologie für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Aber die Mehrheit tut sich schwer damit, dieses Wissen für das eigene Geschäft zu nutzen."

Gerade einmal 6 Prozent setzen KI selbst ein und lediglich 22 Prozent der befragten Unternehmen planen die Nutzung der Technologie oder diskutiert darüber. Vor einem Jahr fiel der Anteil mit 2 Prozent Nutzern und 9 Prozent, die planen oder diskutieren, aber noch deutlich niedriger aus, so Bitkom. Als eine Gefahr für das eigene Unternehmen sieht jeder vierte Betrieb die KI und jedes sechste Unternehmen sieht seine Existenz durch KI bedroht, ergab die Umfrage.

Konkurrenz aus dem Ausland

Dabei sehen acht von zehn Unternehmen in ausländischen Digitalunternehmen wie etwa Google und Amazon eine ernstzunehmende Konkurrenz deutscher Kernindustrien wie beispielsweise der Automobilbranche. Daher sei es umso wichtiger, in die Technologie zu investieren.

"KI ist eine Schlüsseltechnologie, die Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und Branchen haben wird", so Berg. "Zu erwarten, dass man selbst davon nicht berührt wird, ist ungefähr so plausibel wie zu glauben, man werde beim Versteckspiel nicht gefunden, wenn man sich nur fest genug die Augen zuhält."

Aber zumindest die Diskussion über KI habe in den Unternehmen Fahrt aufgenommen. Dabei sehen größere Unternehmen in der KI eher eine Chance als bei Betreiben mit 20 bis 99 Mitarbeitern. Bislang nutzen die Unternehmen die KI vor allem bei einfachen Aufgaben. Dabei verwenden rund zwei Drittel die KI vor allem im Marketing für personalisierte Werbung, jedes Dritte Unternehmen nutzt es für Preisoptimierung und 25 Prozent für vorausschauende Wartung.

Alarmierend sei, dass trotz der Vielzahl von Möglichkeiten nur eine Minderheit von 15. Prozent der Unternehmen in diesem Jahr in die KI investieren wolle. Für Bitkom-Präsident Berg ist es ein "riesiger Fehler" mit Investitionen in die Künstliche Intelligenz zu warten, denn man benötige einen möglichst großen Datenpool um auf lange Sicht von der Technologie profitieren zu können.

Mehr Tempo bei KI-Forschung nötig

Bei der KI-Forschung gibt es in Deutschland noch immer Defizite, so der Eindruck der befragten Unternehmen. Nur jedes dritte der befragten Unternehmen meint, dass Deutschland bei der KI-Forschung zur Weltspitze zählt. Und lediglich 38 Prozent glauben, dass die KI-Strategie der Bundesregierung ausreicht, um Wirtschaft und Gesellschaft auf KI vorzubereiten, so Bitkom.

Für mehr als zwei Drittel der Unternehmen müsste Deutschland mehr KI-Experten an den Hochschulen ausbilden. Zwar wolle die Bundesregierung 100 neue KI-Professuren in Deutschland schaffen, allerdings seien nach mehr al einem Jahr erst zwei Professuren besetzt worden. Die Bundesregierung habe sich mit ihrer KI-Strategie mit Blick auf die KI-Forschung an den Hochschulen ehrgeizige Ziele gesetzt. "Unter den bestehenden Bedingungen dürfte es aber sehr schwer werden, innerhalb einer überschaubaren Frist wie geplant 100 neue Professuren zu besetzen", so Berg.

