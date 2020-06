Berlin (ots) - Ob neue Diagnoseverfahren, innovative Behandlungsmethoden oder digitale Weiterbildungsmöglichkeiten - bei VISION.A 2020 haben aufstrebende Healthcare-Unternehmen die Chance, ihre zukunftsweisenden Ideen in der Start-up Audition zu pitchen. Nach einem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr dürfen sich die TeilnehmerInnen der Digitalkonferenz des Jahres auch 2020 auf revolutionäre Ideen und große Innovationen aus dem Gesundheits- und Pharmamarkt freuen - erstmals im komplett digitalen Livestream-Format. Außerdem erwartet die Gäste vom 22. Juni bis 3. Juli 2020 Wissen nonstop rund um aktuelle und künftige Kommunikationstrends in Pharma und Apotheke sowie inspirierende Diskussionen und eine spannende Awardverleihung.Die Start-up Audition bei VISION.A geht 2020 in die zweite Runde und findet im Rahmen des mehrtägigen Livestream-Events am 29. Juni 2020 digital statt. In der Audition hat jedes Start-up genau 180 Sekunden Zeit, das Publikum mit seiner Erfolgsstory und Vision zu begeistern. Im Anschluss an die Audition können die TeilnehmerInnen der Digitalkonferenz bis zum 3. Juli 2020 online abstimmen, welches Unternehmen sie am meisten überzeugt hat. Nach einer feierlichen Siegerehrung haben die beiden Gewinner zum Abschluss der Konferenz die Möglichkeit, mit ihrem Geschäftsmodell in einem eigenen Impulsvortrag potentielle Investoren für sich zu gewinnen. Die "Glücklichen Sieben", die in diesem Jahr die Chance auf ihren großen Auftritt bei VISION.A haben, sind:- Alberto Brava - Gründer und CEO von Zencorlabs- Ella Maria Kadas - Mitgründerin und CEO von Nocturne- Pirmin Kelbel - Gründer der VISSEIRO GmbH- Silke Kopp - Gründerin von Health&Bits- Benedict Rehbein - Mitgründer und CMO der eCovery GmbH- Jakob Semmler - Marketing Manager Deutschland bei Innoplexus- Niklas Spichalsky - Managing Director bei MySecondEar Moderiert wird die Audition in diesem Jahr von "The Pitch Doctor" Christoph Sollich, der bereits rund 2.000 Start-ups und Corporate Intrapreneuren bei der Optimierung ihrer Pitches geholfen hat und weiß, worauf es bei einem guten Pitch ankommt. Im Start-up Audition Digest haben die TeilnehmerInnen der Digitalkonferenz anschließend die Gelegenheit, mehr über die unterschiedlichen Projekte zu erfahren und mit den Gründern in den Dialog zu treten. Lassen Sie sich von den innovativen Projekten inspirieren und werfen Sie gemeinsam mit ihnen einen Blick in die Zukunft der Healthcare-Branche. Jetzt Full-Conference-Ticket sichern und live dabei sein! (https://vision.apotheke-adhoc.de/tickets/)Bei VISION.A 2020 widmen sich mehr als 50 Speaker gemeinsam mit den TeilnehmerInnen der Frage: Wie sieht die Zukunft der Kommunikation im digitalisierten Pharma- und Apothekenmarkt aus? Die Fachkonferenz von APOTHEKE ADHOC findet bereits zum fünften Mal statt - erstmals mit dem Exklusivpartner NOVENTI sowie dem exklusiven Medienpartner Healthcare Marketing und zum ersten Mal komplett digital. Weitere Informationen zum Programm gibt es hier (https://vision.apotheke-adhoc.de/programm/).Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCAnnabell MeyerWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: annabell.meyer@el-pato.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4616792