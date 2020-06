Signify, ehemals Philips Licht, will die Umweltauswirkungen seiner Produkte verringern. Im Rahmen seiner Verpackungsgrundsätze verwendet Signify bereits 80 Prozent Recyclingpapier für seine Verpackungen. Das Unternehmen beginnt nun damit, sämtliche Kunststoffe aus den Verpackungen seiner Verbraucherprodukte abzuschaffen und plant, dies bis 2021 umgesetzt zu haben. Durch den Verzicht auf Kunststoffe in diesen Verpackungen kann Signify mehr als 2.500 t Plastik pro Jahr einsparen. Dies entspricht 125 Mio. PET-Flaschen, die in einer Reihe angeordnet eine Strecke von über 8.000 km ergeben würden - ...

