Nach sehr kräftigen Gewinnen in der vergangenen Woche haben die europäischen Börsen am Montag überwiegend moderat nachgegeben.Paris / London - Nach sehr kräftigen Gewinnen in der vergangenen Woche haben die europäischen Börsen am Montag überwiegend moderat nachgegeben. Allerdings machten sie im Verlauf einen Teil ihrer Verluste wett. Damit zeigte sich der Erholungstrend nach dem Corona-Crash im Februar/März durchaus intakt. Unterstützung kam zudem von aktuellen Wirtschaftsdaten aus China. Die Exporte im Monat Mai waren...

Den vollständigen Artikel lesen ...