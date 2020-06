++ Aktien in Europa werden gemischt gehandelt ++ DE30 erholt sich von seinem anfänglichen Rückgang ++ BASF (BAS.DE) war der größte Nutznießer des BoE-Rettungsfonds ++Die Aktien in Europa kämpfen zu Beginn der neuen Woche um eine klare Richtung. Der CAC 40 notiert niedriger, während der IBEX 35 und der FTSE MIB zulegen. Der DE30 hat sich von seinem anfänglichen Rückgang fast vollständig erholt. Es sind keine größeren Ereignisse während der europäischen Sitzung geplant, daher könnten die Märkte bis zur Eröffnung der Wall Street träge bleiben. Beachten Sie, dass der weltweite Aktienmarkt in der vergangenen Woche große Gewinne erzielt hat, daher sollte bereits eine Art Pause als besorgniserregendes Zeichen gesehen werden. Die Daten zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...