Der Boom der nachhaltigen Geldanlagen hat sich auch im Jahr 2019 fortgesetzt. In Österreich sind mittlerweile mehr als 30 Mrd. Euro (2018: rund 21 Mrd. Euro) in nachhaltige Anlageformen investiert. Vor allem bei Privatanlegern hat das Interesse deutlich zugenommen, wie das Forum nachhaltige Geldanlagen (FNG) am Montag mitteilte.Im Vorjahr seien rund 3 Mrd. Euro von privaten Investoren in nachhaltige ...

