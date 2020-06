PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla konnte seinen Fahrzeugabsatz in China im Monat Mai 2020 wieder ankurbeln. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) verkaufte im Monat Mai 2020 insgesamt 11.095 Fahrzeuge vom Elektroauto Model 3 in China, das seit Anfang des Jahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...