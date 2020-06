An der Börse ist der Anteilsschein von Anheuser-Busch gegenwärtig unauffällig. Das Papier kostete zuletzt 51,04 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde am Aktienmarkt der Kurs von Anheuser-Busch. Das Wertpapier liegt mit 0,33 Prozent im Plus, verglichen mit der Schlussnotierung vom Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...