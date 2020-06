Die Börsen sind in der letzten Woche gut gelaufen. Wie bewertet Vermögensverwalter Gottfried Urban die Situation? "Die Notenbanken und die Politik haben es geschafft durch ihre Einigkeit, whatever it takes sozusagen, Geld zur Verfügung zu stellen und die Liquidität treibt die Kurse nach oben. Das Interview hier zum Anhören:

Den vollständigen Artikel lesen ...